В Ізюмі відновлюють газопостачання: перші 500 сімей вже з газом

Перші 500 родин Ізюма вже мають в оселях газ. Крім того, відновлюється газопостачання 15 сіл Ізюмщини. Там підключено до газу уже близько 900 домоволодінь. Також тривають роботи і в селах Балаклійщини, повідомляє ХОВА.

Одночасно пуско-налагоджувальні роботи з відновлення газопостачання здійснені у селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка та Московка Куп’янського району. Також відбуваються відновлювальні роботи в селищі Волохів Яр Чугуївського району.

«Дякую нашим газовикам за їхню самовіддану працю. Загалом за добу вони підключили газ до понад 3000 будинків Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського та Харківського районів області. Роботи з відновлення газопостачання тривають», – зазначив Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости