ДБР затримало митника, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Куп’янського району (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру головному державному інспектору митного посту «Куп’янськ» Харківської митниці, який добровільно погодився співпрацювати із загарбниками.

Окупанти доручили посадовцю керувати житлово-комунальним господарством у незаконно створеному органі влади на території Куп’янського району Харківської області. Він також брав участь у координуванні дій окупаційної влади під час надзвичайних ситуацій на території Петропавлівської ОТГ.

Після свого «призначення» чоловік організував знищення державної символіки України на території району та її заміну на російську. Також він брав участь у створенні пропагандистських матеріалів для російських медіа.

Після звільнення Куп’янського району Збройними силами України чоловік намагався переховуватися, але був затриманий працівниками ДБР.

Наразі йому повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади (ч. 5 ст. 111-1 КК України.)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости