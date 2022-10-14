Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу – ЗМІ

Москва знову просуває ідею переговорів із Києвом, проте Володимир Путін не збирається відмовлятися від продовження війни, а бажаний режим “припинення вогню” сподівається використати для підготовки до нового наступу у лютому-березні 2023 року, повідомляє УП з посиланням на видання “Meduza“, яке в Росії зарахували до “іноземних агентів”

В останні тижні представники російської влади все частіше говорять про переговори з Україною чи країнами Заходу – і, за даними “Медузи”, Володимир Путін справді міркує про поновлення переговорів, незважаючи на відмову Володимира Зеленського вести з ним переговори після анексії 4 областей України.

При цьому, пише видання, Путін хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями на Донбасі, і “взагалі не хоче обговорювати Крим”. За словами двох джерел “Медузи”, близьких до Кремля, й одного співрозмовника, близького до уряду РФ, ці позиції не змінилися. Однак, за інформацією співрозмовників “Медузи”, російська влада розробила новий “тактичний варіант”. Він передбачає не укладання повноцінного мирного договору, а запровадження тимчасового режиму припинення вогню.

Домовитися про це, за задумом Кремля, могли б російські та українські військові без залучення перших осіб обох держав.

За словами джерел “Медузи”, близьких до Кремля, ймовірно, заради цього договору російська влада готова відвести війська як мінімум із частини зайнятої території Херсонської області”.

Агентство Телевидения Новости