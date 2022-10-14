Україна отримає перші установки NASAMS вже цього місяця — Резніков

Україна отримає від США перші установки NASAMS вже цього місяця.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

«Є рішення США щодо постачання нам дуже відомої системи NASAMS: перших кількох установок. Вже йде навчання наших спеціалістів. І вони будуть поставлені цього місяця», — зазначив він.

Резніков нагадав, що нещодавно було ухвалено рішення про постачання ще додаткових установок.

Міністр також уточнив, що у жовтні Київ також отримав німецькі системи ППО IRIS-II.

«Ви знаєте, що є рішення уряду Німеччини поставити нам нову систему IRIS-II. І ми цього місяця отримаємо цей комплекс. Бо наші хлопці вже завершують навчання на ньому. Це саме система ППО», — резюмував він.

Агентство Телевидения Новости