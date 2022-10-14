“Не-тихе” полювання: на Харківщині збільшилась кількість травмованих грибників

За останній місяць у Балаклійській громаді на мінах підірвалися та загинули шестеро мешканців. Вони збирали гриби в лісі. Російські окупанти залишили міни в лісах, на полях, в окопах. Жителів просять бути дуже обережними.

“Знайти сьогодні “небезпечну іграшку” можна в лісі, у старому окопі, на свіжозораному полі, власному городі й навіть на вулицях міст. Від таких “знахідок” гинуть дорослі, намагаючись здати їх у пункт прийому металобрухту, а також при спробі розібрати пристрій з метою отримати вибухову речовину. Не обходить біда і дітей, яких природна цікавість спонукає на страшні експерименти: із цікавості підкладають боєприпаси в багаття, випробують їх на міцність ударами, намагаються розібрати, приносять додому, у двір, у школу. Утримайтесь від походів в ліси, поля, лісосмуги. Бережіть своє життя та життя своїх рідних”, — звернулися у Балаклійській міськраді.

При виявленні нерозірваних боєприпасів не можна торкатися їх, переміщувати, трясти, розбирати та кидати у вогонь. Необхідно позначити місце, де знаходиться такий боєприпас та негайно зателефонувати до Держслужби України з надзвичайних ситуацій за номером — 101. До прибуття рятувальників не можна нікого допускати до боєприпасів.

Перед цим повідомлялось, що на мінах підірвалися грибник в Ізюмському та Чугуївському районі, таким чином йдеться вже понад десяток жертв “тихого” полювання в місцях, де йшли бойові дії на Харківщині

Агентство Телевидения Новости