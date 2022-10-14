В області підписано розпорядження про початок опалювального сезону

Харківщина підійшла до опалювального сезону 2022-23 років. Опалення буде вмикатися з урахуванням погодних умов, як це і визначено чинним законодавством, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Рішення про початок опалювального сезону буде ухвалено після того, як протягом щонайменше 3 днів середньодобова температура повітря складатиме +8° С, або нижче. Підписав сьогодні відповідне розпорядження.

В першу чергу опалення буде подано у заклади охорони здоров’я та закладах системи соціального захисту населення за умови постійного перебування там людей.

Також обов’язково буде забезпечено опалення в закладах соціальної сфери, де проживають тимчасово переміщені особи.

Попри ризики комунальні служби роблять усе можливе, щоб мешканці Харківщини цього року були з теплом.

Агентство Телевидения Новости