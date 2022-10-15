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У Харкові горіла богатоповерхівка

У Харкові горіла богатоповерхівка

На Олексіївці горіла богатоповерхівка. Пригода сталася напередодні ввечері.

14 жовтня о 19:51 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у 12-поверхового житлового будинку за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 66.

До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців у чотирикімнатній квартирі на 11-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 20 кв.м. З задимленої оселі вогнеборцями було врятовано власника квартири, чоловіка 1983 року народження.

О 20:06 пожежу було локалізовано, а о 21:52 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється. Про обстріл не йдеться

Агентство Телевидения Новости

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