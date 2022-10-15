Один загиблий, двоє поранених черех обстріли та наїзд та міну
Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів, повідмив голова ХОВА Олег Синєгубов
Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп’янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням.
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.
Проте мінна небезпека залишається дуже високою. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними.