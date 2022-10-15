Понад півтисячі снарядів знищено за добу

Сапери зведеного загону ДСНС, які наразі працюють на деокупованих районах Харківщини, продовжують день за днем звільняти нашу землю від вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, електричних та газових мереж з метою подальшого їх відновлення. Так, 14 жовтня піротехнік в деокупованих населених пунктах Ізюмщини. Цього дня було здійснено виїзд із саперами Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, які продовжували збирати небезпечний ворожий “врожай” у лісосмугах, вздовж доріг та на різних об’єктах.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.

Після того, як боєприпаси були зібрані, сапери вивезли їх для подальшого знешкодження на спеціальному підривному майданчику. Це надзвичайно складна та ризикована робота, але сапери вкотре довели свою професійність та відвагу!

Агентство Телевидения Новости