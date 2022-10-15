Липці з газом, Куп’янск зі світлом

Протягом 14 жовтня частково відновлено газопостачання 3 077 споживачам Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Також фахівцями Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів проведено пуск в роботу ГРС «Липці».

Спеціалістами АТ «Харківобленерго» продовжуються обстеження на повітряних лініях електропередач по деокупованих населених пунктах Харківської області. У результаті виконаних робіт заживлені споживачі Харківського району: населених пунктів Кутузівка й Лісне та більше 2 тисяч споживачів у м. Ізюм. Відновлено електропостачання мешканцям села Вербівка Ізюмського району та більше ніж півтисячі споживачам м. Куп’янська. Заживлено 4006 абонентів у 18 населених пунктах Великобурлуцької територіальної громади.

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