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15.10.2022 22:40
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Гімн Украіни на бандурі в центрі міста виконала юна харків’янка

Гімн Украіни на бандурі в центрі міста виконала юна харків’янка

Відео виконання гімну України маленькою харків’янкою опублікувала віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.  

Дівчина з мамою свого часу евакуювалися з Харкова до Полтавської області, де з ними й познайомилася Ірина Верещук. «Нещодавно вони тимчасово повернулися до рідного Харкова. А сьогодні скинули мені це зворушливе відео. Дівчина на бандурі грає наш гімн. Я плачу», написала Верещук в своєму тг-каналі.

Агентство Телевидения Новости

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