Троє людей постраждало в Куп’янську через обстріли

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах, повідомляє ХОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовано 3 людей: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку.

В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости