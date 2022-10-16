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Троє людей постраждало в Куп’янську через обстріли

Троє людей постраждало в Куп’янську через обстріли

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах, повідомляє ХОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненням госпіталізовано 3 людей: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку.

В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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