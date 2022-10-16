Сім населених пунктів на Харківщині зазнали обстрілів окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 жовтня. 235 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed-136 з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости