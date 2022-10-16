В Харкові поліцейські вилучили у прабабусі малолітню онуку

До поліції надійшла інформація про те, що в Новобаварському районі маленька дівчинка мешкає в неналежних умовах без батьків.

14 жовтня інспектори ювенальної превенції Харківського райуправління поліції № 3 здійснили виїзд за місцем мешкання родини. Як з’ясувалося, батьки залишили дівчинку з 75-річною бабусею та поїхали у невідомому напрямку. Жодних документів дитини у жінки немає. З її слів, онуці приблизно 3 роки. В будинку правоохоронці виявили бруд та антисанітарію.

Поліцейські доставили дитину до дитячої лікарні для медичного обстеження.

Наразі працівники поліції встановлюють місцезнаходження батьків дівчинки для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Агентство Телевидения Новости