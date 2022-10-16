Харківські патрульні затримали водія «під наркотиками»

Напередодні на вулиці Чугуївській патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Від огляду на стан сп‘яніння чоловік відмовився в присутності двох свідків.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій протягом року вже неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протокол за ч.3 ст. 130 (Відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у сумі 20 400 грн за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 29 водіїв з ознаками сп‘яніння.

Агентство Телевидения Новости