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В Кам’янці рашисти злякалися чипованої корови та розстріляли тварину

В Кам’янці рашисти злякалися чипованої корови та розстріляли тварину

Справжні військові історії у коміксах бійця Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслана.

В селі Кам’янка під Ізюмом рашисти побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Окупанти вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії, та становить небезпеку людству. Корову, про всяк випадок, руські розстріляли с протитанкового гранатомету.

Історію бійцям Харківського окремого батальйону ТрО розповіли місцеві мешканці.

Агентство Телевидения Новости

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