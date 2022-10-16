В Кам’янці рашисти злякалися чипованої корови та розстріляли тварину

Справжні військові історії у коміксах бійця Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслана.

В селі Кам’янка під Ізюмом рашисти побачили корову з ветеринарними кліпсами на вухах. Окупанти вирішили, що тварина чипована, з секретної натівської біолабараторії, та становить небезпеку людству. Корову, про всяк випадок, руські розстріляли с протитанкового гранатомету.

Історію бійцям Харківського окремого батальйону ТрО розповіли місцеві мешканці.

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