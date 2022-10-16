У Бєлгородській області на полігоні сталася стрілянина, є загиблі (фото)

У Бєлгородській області на військовому полігоні у суботу, 15 жовтня, сталася стрілянина. Як повідомили в Міноборони Росії, внаслідок стрілянини, яку кваліфікують як «теракт», загинули 11 людей, ще 15 поранені, пише Суспільне.

Міноборони рф заявило, що двоє громадян «однієї з країн СНД» скоїли «теракт» на полігоні в Бєлгородській області. Нападники були вбиті. Згідно з повідомленням відомства, яке наводить агентство, інцидент стався під час занять зі стрільби з добровольцями, які вирішили відправитися на війну в Україну.

«Під час заняття з вогневої підготовки з добровольцями, які готуються до «спецоперації», терористи обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу», – заявили в міноборони росії.

Стрілянина, внаслідок якої, за даними міноборони рф, «загинули 11 добровольців та двоє терористів, а ще 15 добровольців поранені», сталася 15 жовтня близько 10 години ранку на полігоні військової частини у Валуйському районі Бєлгородської області.

Водночас, джерело видання «Сота», яке стало свідком розстрілу на полігоні, наполягає на 22 загиблих та 16 поранених на полігоні. Одного з них він витягував сам, пише видання. За даними видання, стрілянину влаштували троє військових, двох із яких застрелили, а один – втік.

«Джерело стверджує, що один із тих, хто стріляв на стрільбищі, зміг втекти: у двох із нападників були автомати, у одного – кулемет», – пише «Сота».

Інші військовослужбовці тим часом були беззбройними.

При цьому джерело каже, що не знає, що викликало стрілянину. За його даними, під кулі потрапили не лише жителі Брянської області, але, як мінімум, одна людина з Підмосков’я.

Інше джерело видання «Сота», яке в цей час перебувало в медсанчастині і бачило поранених, додає, що розстріляні були добровольцями.

За даними ще одного джерела, яке не потрапило під обстріл, але спостерігало всю ситуацію, під час стрільб кулемет спочатку стріляв по мішенях. Потім стрільці розгорнули його в беззбройний на той момент натовп. Зупинити нападників вдалося снайперам.

За даними видання, на полігоні перебували понад 100 людей із Брянської області, які категорично відмовлялися відправлятися під Лиман. Військове керівництво більше тижня намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.

Агентство Телевидения Новости