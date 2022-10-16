Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 64

Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з лікарні

Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з лікарні

Напередодні до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дитини: ввечері 15 жовтня дівчина втекла з лікарні міста Мерефа. Раніше дитина жила в смт Пісочин з опікунами, не навчалася.

Поліцейські ювенальної превенції розшукали втікачку в Харкові та повернули до медичного закладу. 13-річна дівчина знаходилась в Харкові у знайомого. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

Вирішується питання щодо подальшого влаштування дитини.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 