Харківські поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з лікарні

Напередодні до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дитини: ввечері 15 жовтня дівчина втекла з лікарні міста Мерефа. Раніше дитина жила в смт Пісочин з опікунами, не навчалася.

Поліцейські ювенальної превенції розшукали втікачку в Харкові та повернули до медичного закладу. 13-річна дівчина знаходилась в Харкові у знайомого. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

Вирішується питання щодо подальшого влаштування дитини.

Агентство Телевидения Новости