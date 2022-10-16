Рівень бідності в Україні зріс у 10 разів через війну

Унаслідок повномасштабної війни, яку розв’язала росія, рівень бідності в Україні зріс у 10 разів.

Таку оцінку оприлюднив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, пише Громадське із посиланням на Reuters.

За даними Банерджі, 25% населення України житимуть у бідності до кінця року (порівняно з трохи більше ніж 2% до війни), а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Він зазначив, що напади російських військ на цивільну інфраструктуру в українських містах далеко від лінії фронту ускладнять жахливу економічну ситуацію, з якою зіткнулася Україна.

Швидкі темпи відновлення після масованих російських атак на енергетичні об’єкти показують ефективність системи під час воєнного стану. Але зміна тактики росії підвищує ризики з огляду на наближення холодів, заявив Банерджі.

«Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими. Оскільки зима справді починає кусати… Якщо будинки не відремонтують… може бути ще одна внутрішня хвиля міграції внутрішньо переміщених осіб», — сказав він.

Утім, на думку посадовця, реакція на заклик президента Володимира Зеленського під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які відбулися минулого тижня, «була обнадійливою». За його словами, більшість країн зазначили, що фінансово підтримуватимуть Україну протягом наступного року.

Яка ситуація з економікою?

У травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна в умовах війни потребує щомісяця 5-7 мільярдів доларів міжнародної підтримки.

У липні в Нацбанку повідомляли, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна вже отримала від міжнародних партнерів майже 13 мільярдів доларів фінансової допомоги. А в серпні Україна отримала ще 4,7 мільярда доларів допомоги, завдяки чому її міжнародні резерви зросли на 13,6% і тепер становлять 25,4 мільярда доларів.

У Нацбанку кажуть, що поточний обсяг міжнародних резервів дозволить Україні фінансувати імпорт упродовж 4 місяців. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наприкінці серпня розповідала, що економіка України має стабілізуватися 2023 року. Прогнози щодо валового внутрішнього продукту у 2023-му варіюють від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після прогнозованого скорочення на 30-35% цього року.

Агентство Телевидения Новости