На Харківщині бійці тероборони отримали нагороди

З нагоди Дня захисників та захисниць України командування військової частини та адміністрації Харківської області та Харківського району відзначили нагородами та подяками воїнів Харківського окремого батальйону територіальної оборони.

Українські захисники отримали візднаки за незламність духу, відвагу, хоробрість проявлену в бою, гідність та патріотизм, виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України проти військової агресії з боку російської федерації та вірність військової присязі.

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