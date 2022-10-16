В Бєлгородській області нема кому лікувати цивільних – медпрацівників мобілізують, кількість поранених збільшується, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 жовтня. 235 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав одного ракетного та десять авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed-136 з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти: Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий.

Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости