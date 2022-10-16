Ворожий командний пункт та 4 позиції ЗРК: втрати окупантів упродовж доби

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт супротивника, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА», – зазначається у повідомленні.

Військово-Морські Сили ЗС України 16 жовтня повідомили, що упродовж минулої доби були знищені ворожий міномет з боєкомплектом, а також ліквідовані 4 самохідні гармати «Гіацинт-С» та 2 сховища з боєприпасами.

У Генштаб армії нашої держави у цей же день поділилися, що українські воїни 15 числа завдали потужних ударів по загарбниках, на півдні були знищені 14 ворогів, гаубиця «Мста-Б», три самохідні артустановки й станція радіоелектронної боротьби.

Загальні втрати росії на сьогодні становлять близько 65 000 осіб знищеними. Також ліквідовані, зокрема, 1 224 ворожих безпілотників та 1 589 артилерійських систем.

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