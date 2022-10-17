Ранкова атака дронів на України

Під ударами опинилися Київ, Миколаїв, Одеса, Дніпро.

У Шевченківському районі Києва пролунали ще два вибухи.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

Він закликав усіх залишатися в укриттях.

Своєю чергою Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі, що російські агресори продовжують завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури Києва.

На 9.00 офіційно підтверджено 4 “прильоти”.

❗️Офіційно. 4 “прильоти” по Києву. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Українські військові вранці збили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Перед світанком військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю три російські крилаті ракети. Дві – над Криворізьким районом, одну – над Нікопольським», – написав він у телеграмі.

Але, за даними Резніченка, одна російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури – там виникла сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Сьогодні з 03:30 по 06:50 ранку сили ППО збили 15 дронів (шість над Одещиною та дев’ять над Миколаївщиною), а також три ракети над Дніпропетровщиною.

Всього в ніч з 16 на 17 жовтня збили 26 іранських дронів, повідомляють сили ППО

Агентство Телевидения Новости