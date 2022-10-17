П’ять поранених на добу. Ситуація на Харківщині

Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії населені пункти Харківщини, вздовж лінії зіткнення та кордону з рф, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Зокрема, під удари потрапили: Вовчанськ та села Вовчанської громади, Дворічне, Козача Лопань та інше. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців загинула 45-річна жінка. В Солоницівці 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп’янському районі госпіталізований 69-річний чоловік.

В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.

▪️В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости