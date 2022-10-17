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Путін використає будь-яке призупинення бойових дій для підготовки нової агресії – ISW

Путін використає будь-яке призупинення бойових дій для підготовки нової агресії – ISW

Російський диктатор Володимир Путін використає будь-яке зупинення бойових дій, щоб підготувати нову агресію проти України. Такий висновок опублікував американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наміри Путіна щодо України навряд чи зміниться від того, чи станеться якесь припинення вогню або врегулювання.

РФ скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій для себе конфігурації, яку Путін може отримати для підготовки нової агресії проти України.

“Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні чинити опір спокусі заморозити лінії бойових дій за межами міжнародних кордонів України”, – констатують в ISW.

За словами аналітиків, позиція України щодо звільнення всіх територій – нормальна позиція держави, яка захищається від неспровокованого нападу та загарбницької війни.

“Це також стандартна позиція міжнародної спільноти відповідно до міжнародного права, як і має бути”, – підсумували в ISW.

Агентство Телевидения Новости

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