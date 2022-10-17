У Харкові в огні загинула жінка

Пожежа сталася у приватному секторі біля проспекту Гагаріна

Сьогодні вранці о 04:36 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на 2-х господарів за адресою: м. Харків, в’їзд 1-й Золотий, 7.

До місця події було направлено 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Прибувши до місця виклику, вогнеборці побачили вже досить розвинену пожежу. Горіли домашні речі у будинку та частина його даху на загальній площі 100 кв.м.

Під час ліквідації вогню в одній з палаючих кімнат було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.О 05:38 пожежу локалізовано, о 07:00 ліквідовано.

За попередніми даними причиною її виникнення є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Агентство Телевидения Новости