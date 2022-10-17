Активі росіянина, який заробляв на Харківщині, а платив податки в рф, заарештовано

Суд задовольнив клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області та наклав арешт на корпоративні права засновника підприємства, який є громадянином РФ, на суму майже 750 тис. гривень.

За процесуального керівництва окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, серед засновників ТОВ у Богодухівському районі — громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні. Крім того, росіянин є керівником цього підприємтсва. Чоловік отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до державного бюджету РФ.

Також існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Наразі триває передача активів в АРМА.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости