Пожежа в Великій Рогані: загинула людина

Пожежа спалахнула вночі: на початку четвертої ранку на пульт ДСНС поступив дзвінок про те, що горить двохповерхівка

До місця події направлено 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах, автомобіль газодимозахисної служби, а також підрозділ місцевої пожежної команди. На момент прибуття вогнеборців в одній з квартир на 1-му поверсі будинку горіли домашні речі на площі 40 кв.м. та перекриття між поверхами на площі 10 кв.м.

Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі та невдовзі в ході подальшої розвідки виявили у квартирі на другому поверсі тіло чоловіка, 1983 року народження.

О 05:57 розповсюдження вогню було взято під контроль. О 07:45 горіння повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Про обстріл не йдеться.

Агентство Телевидения Новости