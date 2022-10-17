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У звільненій Вовчанській громаді частково відновлено електропостачання

У звільненій Вовчанській громаді частково відновлено електропостачання

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що світло повернули у місто Вовчанськ та прилеглі населені пункти – смт Білий Колодязь, село Графське та інші.

Всього заживлено 7700 споживачів.

“Дякую вибухотехнікам та електрикам, які в короткі терміни розмінували велику територію вздовж високовольтної лінії та відновили її роботу. Відновлення критичної інфраструктури Харківщини триває”, – зазначив Олег Синєгубов.

Як розповіли в “Харківобленерго”, для обстеження території поблизу лінії електропередачі на наявність мін та розтяжок застосовували навіть квадрокоптери.

Агентство Телевидения Новости

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