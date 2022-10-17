Наслідки атаки дронів: загиблі в Київі, знеструмлення сіл, річка з олії в Миколаїві

У Києві під завалами зруйнованого внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе житлового будинку в Шевченківському районі виявили трьох загиблих людей.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, “станом на зараз врятовано 19 осіб, 4 постраждали. Ліквідація наслідків триває”.

Також вдалося врятувати жінку, яка виявилась заблокованою на третьому поверсі багатоповерхівки.

“Пані Анна – врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку”, – зазначив Тимошенко.

Окрім столиці, рашисти атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів сотні населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Росіяни атакували енергетичні об’єкти у трьох областях. Зокрема, зафіксовані 5 ударів дронами по Києву.

Також ворог ракетними ударами пошкодив критичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях. Знеструмлені сотні населених пунктів.

“Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування”, – зазначив Шмигаль.

Українців закликали заощаджувати електроенергію через пошкодження, особливо у пікові години.

[Forwarded from ҐРУНТ][ Album ]Внаслідок ворожого обстрілу у Миколаєві пошкоджено два резервуари з олією. В кожному з них було близько 7,5 тис.тонн рідини.

Очевидці показали наслідки обстрілу: олія тече вулицями міста та стікає до зливної каналізації.

Тривога по всій Україні триває: орієнтовно о 12:00 в Каспійському регіоні спостерігалася активність 4 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Загальний можливий залп — 16 крилатих ракет.

Агентство Телевидения Новости