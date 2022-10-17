Колабораціонізм-пропагандіст затриманий у Балаклеї

Обійняв посаду в окупаційній адміністрації і сприяв у поширенні кремлівських наративів – мешканець Балаклії підозрюється в колабораціонізм

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річному чоловіку за фактом організації та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Балаклії місцевий мешканець активно співпрацював з окупантами. Чоловік облаштовував і підключав гучномовці в місті, через які в подальшому транслювалась російська пропаганда. Однак лише допомогою в насадженні ідеології кремля підозрюваний не обійшовся.

Так, помічник загарбників обійняв посаду «спеціаліста по екології та природним ресурсам» в окупаційній адміністрації і брав активну участь у заходах на підтримку рф.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости