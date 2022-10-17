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Встановлено двох колаборантів, які працювали дільничними при окупантах

Встановлено двох колаборантів, які працювали дільничними при окупантах

За даними слідства, 40-річний мешканець селища Липці Харківського району працював на благо ворогів. Так, чоловік добровільно обійняв посаду «тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора» у так званому «Териториальном органе милиции с. Казачья Лопань».

Другий підозрюваний – 25-річний чоловік з селища Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі. Але керівну посаду окупанти йому не довірили: чоловік так само став «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції».

Свої обов‘язки обидва підозрюваних виконували на території с. Стрілеча Харківського району.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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