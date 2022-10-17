На деокупованих територіях Харківщини вже почали навчати школярів

У жовтні розпочали навчання деякі школи звільнених громад Чугуївського району.

На більшій частині деокупованих територій області ситуація залишається складною, деякі населені пункти потрапляють під обстріли окупанта. У більшості населених пунктах ще триває відновлення електропостачання, люди не мають доступу до інтернету. Про це повідомив директор Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Олексій Литвинов.

Для того, щоб зібрати дані про учнів і вчителів, які залишилися в деокупованих громадах, фахівці відділів освіти в деяких селах проводять подворові обходи. За оперативною інформацією, там перебуває більше 2500 учнів та 500 вчителів.

«Наше головне завдання, і на цьому акцентує начальник ХОВА, в першу чергу налагодити питання виплати заробітних плат для вчителів, над чим ми постійно працюємо. Ми повинні охопити максимум учнівського контингенту, щоб жодна дитина не залишилась без освіти, не втратила цей рік, щоб максимально були захищені інтереси кожної дитини, кожного вчителя», – сказав Олексій Литвинов.

Як підкреслив директор Департаменту, після відновлення діяльності органів влади, одразу ж на цих територіях почнуть працювати й органи управління освіти територіальних громад, які відновлять освітню мережу та залучатимуть вчителів до проведення дистанційних занять.

Агентство Телевидения Новости