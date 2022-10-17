Унаслідок терористичного удару росії по Києву загинула молода сім’я – жінка була на 6-му місяці вагітності

Країна-терорист росія продовжує чинити свої криваві злочини. У понеділок, 17 жовтня, росіяни вбили у Києві молоду родину, яка чекала на народження дитини.

Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців, повідомляє 5 Канал.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, серед загиблих виявилася молода пара – чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6-му місяці вагітності й у грудні мала йти в декретну відпустку.

За даними радника голови МВС Антона Геращенка, загиблих звали Богдан та Вікторія. Їм було по 34 роки.

Третій загиблій жінці було 59 років.

З пошкодженого будинку були врятовані 19 людей, четверо потерпілих були госпіталізовані.

Як повідомлялося, росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Щонайменше 25 дронів збили Сили протиповітряної оборони на підльоті до Києва. Однак чотири з них вдарили по об’єктах інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости