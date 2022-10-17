Ворог атакував Хмельницьку, Тернопільську та Вінницьку області

Під час оголошеної по всій країні повітряної тривоги в Хмельницькій області було чути вибухи, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Водночас вибухи було чути на Вінниччині, повідомляє УНІАН.

Як сповістив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв.

Також стало відомо про роботу ППО у Тернопільській області. Міський голова облцентру Сергій Надал закликав не фотографувати результати її роботи.

Нагадаємо, з 12:13 до 12:52 по всій країни було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше двох годин.

Цього ранку росіяни завдали ракетних ударів та атакували дронами кілька регіонів України.

Зокрема, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе. За останньою інформацією, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі Києва, куди влучив російський дрон, витягли тіла трьох загиблих мирних мешканців, повідомив Кличко.

Також відомо, що ракетного удару завдали по Сумській області – загинули щонайменше троє людей.

Крім цього, результаті атак окупантів сьогодні вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру у центральному та північному регіонах України, можливі аварійні відключення.

Внаслідок обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств «ДТЕК Енерго».

У понеділок, 17 жовтня, під час обстрілів Росії було атаковано енергетичний об’єкт «ДТЕК Енерго», внаслідок чого три особи отримали поранення.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи. Наразі задля безпеки на станції перебувають лише критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в компанії, це не перший енергетичний об’єкт «ДТЕК Енерго», який зазнав атак з боку росіян – 10-11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Наддніпрянська ТЕС.

Агентство Телевидения Новости