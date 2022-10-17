Затримано чотирьох окупантів, причетних до катувань базі відпочинку в Боровій

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову.

Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування.

Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Окупанти влаштовували чоловікам допити заради того, щоб отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

Служба безпеки встановила, що перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані «зачистки» місцевого населення та «полювали» на АТОвців.

Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії.

На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт. Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які приймали участь у проведенні АТО.

За даними слідства, усіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму та утримували зв’язаними без води та харчування. Над затриманими жорстко знущалися, погрожували убивством та били.

Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотично налаштованих жителів регіону.

Ці та інші факти їхніх звірств дозволили повідомити рашистам про підозру за ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Досудове розслідування триває і СБУ робить усе, щоб виявити злочини російських окупантів на нашій землі та притягнути винних до відповідальності.

Документування злочину здійснювали слідчі Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости