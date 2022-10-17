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Геращенко закликав людей, які мають зброю, збивати дрони. У поліції не згодні — просять дбати про власну безпеку

Геращенко закликав людей, які мають зброю, збивати дрони. У поліції не згодні — просять дбати про власну безпеку

Леся ПинякВікторія Коломієць17 жовтня, 2022 12:20Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українців, які мають нарізну зброю, самостійно збивати іранські дрони-камікадзе. У Національній поліції мають іншу позицію щодо цього.

Відео зі зверненням Геращенко поширив у своєму Telegram-каналі, позиція Нацполіції – в коментарі її речниці Оксани Блищик, повідомляє Громадське.

Радник голови МВС показав патрульних поліцейських, які з автоматів та пістолетів збили дрон Shahed-136 над Києвом на підльоті до мети.

«Почули, що летить [дрон]. Ми діяли у складі екіпажу. Наша дівчинка побачила, звідки летить, ми визначили ціль. Він летів трохи далі, у бік [вулиці] Кудряшова. Відкрили вогонь… Він змінив траєкторію й буквально в 50 метрах від нас упав», — розповів один із патрульних.

Відтак Геращенко дійшов висновку, що такі дрони можна збивати. І закликав це робити людей, які чують звуки Shahed-136 і мають необхідну зброю.

«Зокрема, я вважаю, що це можуть робити наші мисливці та люди, які мають нарізну зброю. Їх можна та потрібно збивати», — наголосив він.

Що про це кажуть у поліції?

Оксана Блищик зазначила, що українці під час оголошення повітряної тривоги мають перебувати в укриттях. Натомість на місцях працюють усі служби.

«Офіційної інформації про те, що можна так робити, немає. Подумайте, як ми можемо закликати людей виходити та збивати? Поліція озброєна автоматичною зброєю і вона — спеціальна служба. До чого тут люди?» — наголосила вона.

Доповнено о 13:05. Очільник МВС Денис Монастирський у телемарафоні підтвердив, що один із дронів у Києві 17 жовтня був збитий зі зброї. Ймовірно, йдеться про дрон, про який розповів Геращенко.

«Фактично ймовірність збиття зі зброї є надзвичайно малою, а небезпека, якщо, наприклад, неосвічена людина просто зі зброєю стрілятиме вгору, перевищує можливість збити, яка може бути в цьому разі», — зазначив він.

Він закликав містян, які мають зброю, з пістолета чи карабіна не стріляти поміж багатоповерхівками, тому що це може призвести до травмування людей.

Що кажуть військові?

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат нам у коментарі закликав цивільних не намагатися самостійно збивати дрони.

«Якщо зараз будуть стріляти з усіх видів зброї, яка в кого вдома лежить, то на голови зверху посиплються кулі… Дайте військовим робити свою роботу, вони будуть їх знищувати, щоб завдати мінімальної шкоди населенню», — наголосив він.

А чи законно?

Адвокатка Роксоляна Гера на своїй сторінці у Facebook написала, що цивільним не можна й не треба стріляти бойовими патронами в межах міста.

«Жодних змін у законодавстві немає, і можливе притягнення до відповідальності з конфіскацією зброї. Ви будете діяти на власний страх та ризик», — зазначила вона.

Фахівчиня наголошує, що для збиття дронів є люди, яким надали відповідні повноваження.

«Хто не має зброї — зверніть увагу, що ваші сусіди можуть послухати голос із Tekegram і вести хаотичний вогонь на ураження. Тому в жодному разі не виглядайте з вікон на звуки стрільби стрілецької зброї», — зауважила Гера.

І додає, що на період дії воєнного стану отримати дозвіл на зброю можна, подавши лише копію паспорта та чотири фото. Мовляв, не факт, що люди, які купили зброю, вміють нею користуватися.

Агентство Телевидения Новости

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