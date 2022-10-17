Прокуратура вимагає повернути земельні ділянки водного фонду вартістю майже пів мільйона гривень

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області подано до Котелевського районного суду Полтавської області позовну заяву в інтересах держави в особі Малоданилівської селищної ради до чотирьох фізичних осіб про визнання недійсним свідоцтва про право власності на земельну ділянку, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та зобов’язання повернути земельні ділянки.

Встановлено, що чоловік незаконно отримав у приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Черкаська Лозова.

Проте рішенням Черкасько-Лозівської сільської ради вказане питання на розгляд ради не виносилось, не розглядалось та відповідне рішення не приймалось.

Крім того, сільська рада відмовила чоловіку у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Підставою для відмови стало те, що вказана земельна ділянка є земельною ділянкою водного фонду та перебуває в оренді.

Згодом псевдовласник продав земельну ділянку іншій жінці, яка у подальшому була ще тричі перепродана. Остання власниця зробила поділ земельної ділянки на дві.

Вказані законодавчі порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости