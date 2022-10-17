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Прокуратура вимагає повернути земельні ділянки водного фонду вартістю майже пів мільйона гривень

Прокуратура вимагає повернути земельні ділянки водного фонду вартістю майже пів мільйона гривень

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області подано до Котелевського районного суду Полтавської області позовну заяву в інтересах держави в особі Малоданилівської селищної ради до чотирьох фізичних осіб про визнання недійсним свідоцтва про право власності на земельну ділянку, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та зобов’язання повернути земельні ділянки.

Встановлено, що чоловік незаконно отримав у приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Черкаська Лозова.

Проте рішенням Черкасько-Лозівської сільської ради вказане питання на розгляд ради не виносилось, не розглядалось та відповідне рішення не приймалось.

Крім того, сільська рада відмовила чоловіку у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Підставою для відмови стало те, що вказана земельна ділянка є земельною ділянкою водного фонду та перебуває в оренді.

Згодом псевдовласник продав земельну ділянку іншій жінці, яка у подальшому була ще тричі перепродана. Остання власниця зробила поділ земельної ділянки на дві.

Вказані законодавчі порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Наразі судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости

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