Колаборантів та їхні сім’ї вивозять з Херсону на територію тимчасово окупованого Криму

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 жовтня. 236 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На Слобожанському напрямку противник з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював населені пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється.

В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости