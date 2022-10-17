В рф військовий літак впав на житлові будинки

В Єйську (Краснодарський край рф) літак впав на житлові будинки в спальному районі міста.

Про це пишуть російські ЗМІ та очевидці у соцмережах, повідомляє УНІАН.

Першими про авіакатастрофу повідомили місцеві мешканці у соцмережах. За словами очевидців, на житлові будинки впав літак. На місці події вирує пожежа. Палають будинки.

За даними Медузи, на будинки впав саме військовий літак. Пілот нібито встиг капатультуватися. Очевидці бачили парашут у небі перед падінням літака. Його вдалося зафіксувати на фото та відео.

Як пише Телеграм-канал Осторожно, Новости, на місці події досі щось вибухає. Полум’я перекинулося на житлову багатоповерхівку. Наразі кількість жертв невідома. Канал також підтверджує, що це був військовий літак.

Як зазначає Телеграм-канал Джокер, на будинки в Єйську впав Су-34, який кілька годин тому бомбив Україну. Пілот «вчинив, як справжній росіянин» – катапультувався, не намагаючись запобігти падінню літака на житлові будинки.

Деякі пабліки пишуть, що літак був оснащений боєкомплектом. Саме він детонує й досі.

Агентство Телевидения Новости