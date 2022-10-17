Україна повернула з полону 108 жінок, більшість із них – військові

Україна провела ще один масштабний обмін полоненими та повернула додому 108 жінок, більшість із яких – військові. Серед звільнених є й ті, хто потрапив у полон ще до 24 лютого.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише Громадське.

Це був перший обмін, під час якого обмінювали лише жінок. Серед звільнених українок – 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток.

35 звільнених захисниць представляють Збройні сили, 32 – Військово-морські сили, 12 – територіальну оборону, 8 – Нацгвардію, з-поміж яких 2 – із «Азову», 5 – Державну спеціальну службу транспорту та 4 – Держприкордонслужбу. Ще 12 жінок – цивільні.

Серед звільнених є жінки, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО. Вони потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. «Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», – пише Єрмак.

За його словами, це був нервовий обмін: було багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес і змінити його хід. Тепер всі визволені українки будуть проходити медичний огляд і реабілітацію.

Повернення полонених

Наприкінці вересня українська розвідка повідомила, що з 24 лютого Україна повернула 800 військовополонених, також тривають переговори з росією щодо обміну «всіх на всіх». Зокрема, 21 вересня звільнили 215 захисників, зокрема з Маріуполя. А 29 вересня Україна повернула з російського полону ще шістьох людей: 4 морпіхів та 2 цивільних.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук 25 вересня розповідала, що росія досі утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних. Зокрема росія утримує в полоні 616 жінок, серед них є і вагітні.

Після цього обміни продовжилися: 11 жовтня Україна повернула ще 32-х полонених захисників, а 13 жовтня – ще 20 військових.

Агентство Телевидения Новости