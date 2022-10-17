В Черкаських Тишках під Харковом знайшли тіла трьох цивільних

У селі Черкаські Тишки 17 жовтня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області та судово-медичним експертом ХОБСМЕ виявили трьох загиблих, які стали жертвами «руського миру».

Встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння.

Крім того, правоохоронці виявили залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються данi особи та обставини смерті.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости