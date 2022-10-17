85% українських біженців мають намір повернутися додому – опитування

85% українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають намір повернутися. При цьому 6% респондентів сказали, що не повернуться додому.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», пише УНІАН.

Як зазначається, дещо зросла кількість респондентів, які змушені були покинути місце постійного проживання з 24 лютого 2022 року. Ріст відбувається за рахунок зростання кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

«85% опитаних висловлюють намір повернутися додому: 21% – найближчим часом, 19% – хочуть повернутися, але ще почекають, 45% – повернуться, але після закінчення війни. Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому. У порівнянні із липнем цього року зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилася тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться», – йдеться в опитуванні.

Також опитування свідчить, що продовжується поступове повернення громадян до місць роботи.

«Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних до цього часу не працює. Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, жителів сходу. У цьому опитуванні вперше зафіксовано позитивні тенденції з поверненням на роботу серед жителів півдня та сходу. Водночас слід мати на увазі, що регіональна ідентифікація відбувається за місцем проживання до 24 лютого 2022 року», – йдеться у результатах дослідження.

Опитування проведено протягом 8-9 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Українські біженці в Європі: що відомо

Після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло і дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

В цілому кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

Агентство Телевидения Новости