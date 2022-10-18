В Куп’янському районі через обстріли горіли магазин та автівка

За добу з 17 по 18 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язана з веденням бойових дій;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

5 – інший виїзд.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Куп‘янському районі області. Горів торговельний об‘єкт та автомобіль.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1428 вибухонебезпечних предметів.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп’янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 т води, у тому числі 16 т питної.

Агентство Телевидения Новости