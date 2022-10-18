Окупанти намагалися атакувати селище Берестове на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 жовтня. 237 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської, Миколаївської областей; Білогорівка, Терни, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області; Нова Кам’янка і Білогірка Херсонської області. Для цього противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, задіяно 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136, 38 з яких збито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed-136 з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Хатнє, Стариця та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки противник здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости