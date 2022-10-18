Ранок у Харкові: дві серії вибухів – за 5 хвилин

Сьогодні зранку близько 08:20 Харків зазнав ракетних ударів.

«Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста», повідомив міський голова Ігор Терехов.

В Харківському метрополітені о 08:33 повідомили, що «у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену».

О 8:45 рух у підземці було відновлено.

Агентство Телевидения Новости