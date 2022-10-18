Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 100

Ранок у Харкові: дві серії вибухів – за 5 хвилин

Ранок у Харкові: дві серії вибухів – за 5 хвилин

Сьогодні зранку близько 08:20 Харків зазнав ракетних ударів.

«Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста», повідомив міський голова Ігор Терехов.

В Харківському метрополітені о 08:33 повідомили, що «у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену».

О 8:45 рух у підземці було відновлено.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 