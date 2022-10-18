Пожежа на вулиці Бучми: постраждала одна людина, причини загоряння встановлюються

17 жовтня о 23:23 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 6-му поверсі житлової 9-типоверхівки за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 44.

До місця події відразу направили 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та колінчатий підіймач. На момент прибуття першого підрозділу квартира горіла на площі 40 кв. метрів. Також вогонь розповсюдився у комунікаційну шахту, де горіли кабелі, та на фасад будинку, де горів утеплювач на площі 5 кв. метрів.

Густий токсичний дим заполонив сходову клітину та загрожував мешканцям квартир на верхніх поверхах. Рятувальники подали на гасіння пожежі 2 пожежних стволи та організували 3 ланки газодимозахисної служби для пошуку та рятування людей. З верхніх поверхів їм вдалося врятувати 3 людей. Проте чоловік, 1985 року народження, отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до 2-ї лікарні Харкова.

О 00:35 вогонь локалізували, о 01:10 – ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости