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Трамвай №8 два дні не курсуватиме вулицею Плеханівською

Трамвай №8 два дні не курсуватиме вулицею Плеханівською

Рух трамваїв по вулиці Плеханівській, на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Молодої Гвардії, буде заборонено щодня з 9:00 до 16:00 18–19 жовтня.

Як повідомили у міськраді, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме наступним за наступними маршрутами:

частина 1: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;

частина 2: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт «вул. Польова» (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська».

Агентство Телевидения Новости

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