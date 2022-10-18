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Розстріл автоколони під Куп’янськом: прокурори виявили 26-у жертву трагедії

Розстріл автоколони під Куп’янськом: прокурори виявили 26-у жертву трагедії

17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву звірського російського терору – 19-річного юнака.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом дітям – хлопчику віком 1,1 років та дівчинці 5,5 років.

Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані їх рідним бабусям.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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