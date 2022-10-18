Сьогодні близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по двом районам Харкова.

В Слобідському районі уламки збитої ракети впали на асфальтне покриття біля входу в житловий багатоповерховий будинок, повідомляє прокуратура Харківської області.

В Основ’янському районі під ударом окупантів опинились численні складськi приміщення з продуктами харчування та приватні автівки.

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову 8 ракет типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Огляд місця події проводили прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими відділів поліції №1 та № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, криміналістами та вибухотехніками.

Агентство Телевидения Новости